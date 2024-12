Maurício ressalta importância da partida contra o Cruzeiro: ‘Fazer nossa parte’

O Palmeiras seguiu com sua preparação visando o duelo contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4/12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva do Verdão que precisa vencer para se manter vivo na briga pelo título nacional. Tanto que o meia Maurício ressaltou a importância do Alviverde voltar de Belo Horizonte com os três pontos.