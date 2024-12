Matheus Bidu vibra após nova boa atuação pelo Corinthians

Lateral marcou um gol e ainda distribuiu uma assistência na vitória do Timão em cima do Criciúma, pelo Brasileirão

O Corinthians conquistou a sétima vitória seguida no Brasileiro, nesse sábado (30/11), ao vencer o Criciúma, por 4 a 2 , pela 36ª rodada. O time da casa chegou a abrir 2 a 0, mas os alvinegros conseguiram empatar e virar o placar. E o lateral Matheus Bidu, com boa atuação, ajudou diretamente na conquista dos três pontos.

O lateral esquerdo deu assistência para primeiro gol anotado por Garro, diminuindo a desvantagem no placar. O empate veio dos pés de Bidu, que acertou um belo chute cruzado.

“Muito feliz pelo gol, pela assistência e por ter contribuído de alguma forma. Uma vitória muito importante para todos nós. Seguimos focados para buscar os melhores resultados”, vibra o jogador, que completa.

“Não iniciamos bem, mas nos ajustamos. Jogamos com muita determinação sempre. E brigamos até o fim para conquistar os pontos”, finaliza.

Aliás, nesse Campeonato Brasileiro, Matheus Bidu entrou em campo em 21 partidas, e de acordo com o Sofascore, ele tem 88% de aproveitamento em passes no próprio meio de campo e 81% de aproveitamento em passes no meio de campo adversário. Além disso, nos duelos ganhos pelo chão, ele detém 60% de aproveitamento.