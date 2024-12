Gabigol deve desfalcar Flamengo em jogo contra o Criciúma

Atacante atuou poucos minutos na vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, na tarde do último domingo (1), no Maracanã, pelo Brasileirão

O corte de Gabigol deverá ser confirmado em reunião entre o atleta, comissão e departamento de futebol nesta terça-feira (3). O motivo? Gabriel Barbosa está pendurado, e um cartão amarelo contra o Criciúma o tiraria do jogo com o Vitória – sua despedida -, no dia 8 de dezembro, no Maracanã. O Flamengo não quer correr o risco de perdê-lo para o confronto.

O relógio que marca o tempo restante da trajetória de Gabigol com a camisa do Flamengo está cada vez mais próximo do fim. Aliás, ao que tudo indica, só restam pouco mais de 45 minutos para que esta história chegue a seu último capítulo. Isso porque o camisa 99 da Gávea não deve sequer figurar entre os relacionados para o jogo contra o Criciúma, na quarta-feira (4), no Heriberto Hulse. Nesse sentido, o ídolo só retorna aos gramados para sua despedida , na última rodada do Brasileirão.

Filipe Luís havia deixado tal possibilidade nas entrelinhas durante a coletiva de imprensa da vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, no domingo (1). “O Gabi todo mundo sabe o carinho e o amor que tenho por ele, um cara que eu quase considero filho. Temos que ver o que a gente vai fazer agora porque ele está com dois cartões e merece sair com uma despedida do Flamengo”, disse.

Despedida de Gabigol

Sabe-se que o Flamengo prepara uma série de ações de marketing para marcar o fim da era de Gabigol no clube. O Rubro-Negro planeja festa dentro e fora de campo, ingressos com o rosto do ídolo e ao menos três bandeiras com momentos emblemáticos do atleta com o Manto.

Gabigol deixa o Flamengo como sexto maior artilheiro da história do clube, com 160 gols em 307 jogos – além de 45 assistências. Nesse período, conquistou 13 títulos e se tornou o atleta mais vitorioso do Rubro-Negro, ao lado de nomes como Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique.