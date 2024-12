Flamengo tem desfalques importantes contra o Criciúma

O Flamengo tem dois desfalques do setor de meio-campo para o jogo contra o Criciúma, nesta quarta, às 20h, no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Brasileiro. O técnico Filipe Luís, afinal, não poderá contar com Gerson e De La Cruz. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Inter e esrtão suspensos diante do Tigre.