Eduardo Coudet, ex-Atlético e Internacional, acerta com clube da Espanha

O técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional e Atlético-MG, acertou nesta segunda-feira (2) com o Alavés, da Espanha. A equipe ocupa atualmente a 16ª posição no Campeonato Espanhol, apenas duas acima da zona de rebaixamento.

Coudet, aliás, estava sem clube desde que deixou o Internacional no meio da atual temporada, com o time à beira do Z4 do Campeonato Brasileiro e eliminado das copas. Em seu lugar entrou Roger Machado, que colocou o Colorado dentro do G4 e na próxima Libertadores.