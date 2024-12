Conmebol divulga datas da Recopa entre Botafogo e Racing

Dessa forma, o adversário do Glorioso será o Racing, que venceu o Cruzeiro na final da Sul-Americana no dia 23 de novembro. A partida terminou 3 a 1 – a conquista do clube carioca na Libertadores também foi por 3 a 1, contra o Atlético Mineiro.

O Botafogo mal conquistou um título, já está brigando por outro e já tem mais dois na mira para os próximos meses. Afinal, com a conquista da Libertadores, além do Mundial de Clubes deste e do próximo ano, o Alvinegro também vai disputar a Recopa Sul-Americana em 2025.

Assim, a Conmebol divulgou nesta segunda-feira (2), as datas das partidas da Recopa, que vão acontecer em fevereiro do ano que vem. O jogo de ida será em 19 de fevereiro, no El Cilindro, em Avellaneda. Por outro lado, a volta está prevista para 26 de fevereiro no Estádio Nilton Santos.

Vale ressaltar que o Botafogo já tem um desfalque certo para o primeiro confronto entre as equipes. O volante Gregore, que foi expulso aos 29 segundos do primeiro tempo na decisão contra o Atlético Mineiro, vai cumprir suspensão automática na partida. No entanto, a Conmebol ainda pode aumentar a suspensão do jogador, por ter sido direta. Com isso, corre o risco dele ficar de fora dos dois confrontos na decisão.

Antes disso, o Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira (4), contra o Internacional, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso, portanto, pode se consagrar campeão da competição no confronto.