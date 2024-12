Bayern x Leverkusen: Onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico vale pelas oitavas da Copa da Alemanha. Atual líder do Alemão, Bávaros jogam em casa e buscam derrubar o time do treinador Xabi Alonso

No Campeonato Alemão e na Champions, o Bayern vive um momento melhor. Lidera a Bundesliga com 30 pontos, contra 23 do Leverkusen. Mas, na Liga dos Campeões, o Leverkusen, atual campeão alemão, está na zona de classificação para as oitavas de final, em sexto lugar, com 10 pontos. Os bávaros, com 9 pontos, são apenas o 13º (assim, estão na zona de repescagem).

Como está o Bayern

O treinador Vincent Kompany terá um desfalque importante para este jogo. O atacante Kane sente uma lesão no tendão direito e, por isso, será poupado do duelo. Em seu lugar, entra o veterano Thomas Müller, o jogador com mais partidas com a camisa do Bayern na história. Gnabry deve ficar no banco para a entrada de Olise, e Goretzka segue entre os titulares.

Como está o Leverkusen

O Leverkusen também não contará com seu principal atacante. Boniface sente uma lesão muscular. Assim, o treinador fará um esquema com apenas um homem de frente, o tcheco Schick, com o craque Wirtz um pouco mais recuado. Mas Frimpong, que era dúvida, vai jogar. O treinador Xabi Alonso usará três zagueiros para este duelo.

BAYERN X LEVERKUSEN

Oitavas de final da Copa da Alemanha

Data e horário: 3/12/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Neuer; Boey, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Coman; Muller

LEVERKUSEN: Kovar; Tapsoba, Tah e Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Garcia, Grimaldo Wirtz; Schick

Árbitro: Harm Osmers

Auxiliares: Dominik Schaal e Stefan Lupp

VAR: Bastian Dankertr