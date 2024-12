‘Endrick precisa trabalhar’, diz Ancelotti sobre falta de espaço no Real Madrid

Endrick vive um momento complicado no Real Madrid. Aos 18 anos, o atacante tem enfrentado dificuldades para conquistar espaço no time comandado por Carlo Ancelotti. Na última partida, contra o Getafe, ele novamente não entrou em campo, mesmo após ter aquecido por boa parte do segundo tempo. Dessa maneira, a situação do brasileiro tem gerado cada vez mais questionamentos sobre seu futuro no clube.

Após o jogo, Endrick realizou um treino leve com o preparador físico Antonio Pintus, evidenciando a falta de minutos em campo. Contratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o ex-jogador do Palmeiras ainda não conseguiu se firmar no elenco principal. Desde sua chegada, foram apenas 12 jogos na temporada, apenas um como titular, e um total de 136 minutos jogados, com dois gols e uma assistência.