Wesley cita desatenção para revés do Inter: ‘Tínhamos que entrar mais ligados’

A fase invicta do Inter de 16 partidas chegou ao fim com a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, neste domingo (1/12), no Maracanã. No embate pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, os gaúchos sofreram três gols logo no primeiro tempo e reagiram na etapa complementar. No entanto, a postura não foi suficiente para evitar o resultado negativo.

O atacante Wesley pontuou a desatenção da equipe como principal motivo para a derrota em sua análise