Liverpool vence City, dispara na ponta e amplia crise no rival

Com o 2 a 0, Reds abrem nove pontos de frente na liderança inglesa. Citizens somam sete jogos sem vitória e caem para 5º no Inglês

O Liverpool aumentou a crise do Manchester City. Afinal, neste domingo, 1º/12, em Anfield, os Reds venceram os Citizens por 2 a 0, com gols de Gakpo e Salah. O jogo fechou a 13ª rodada da Premier League. Com isso, o time da casa chega aos 34 pontos, abrindo nove de vantagem para Arsenal e Chelsea, e deixa o tetracampeão City com 23 pontos, em quinto lugar.

No segundo tempo, o Liverpool permaneceu no ataque e a torcida local viu Salah perder um dos gols mais feitos da temporada, entrando livre na área, desmarcado, e isolando. Mas, aos 30 minutos, Díaz recebeu livre e, ao driblar Ortega, foi derrubado pelo goleiro. Salah cobrou e ampliou. Assim, matou qualquer chance de reação dos Citizens. Mas vale citar. Mesmo com a má fase, Guardiola e os jogadores foram aplaudidos pelos torcedores do City que foram até Liverpool acompanhar a derrota do seu time.

Jogos da 13ª rodada do Inglês

Sexta-feira (29/11)

Brighton 1×1 Southampton

Sábado (30/11)

Wolverhampton 2×4 Bournemouth

Crystal Palace 1×1 Newcastle

Nottingham Forest 1×0 Ipswich

Brentford 4×1 Leicester

West Ham 2×5 Arsenal

Domingo (1/12)

Chelsea 3×0 Aston Villa

Manchester United 4×0 Everton

Tottenham 1×1 Fulham

Liverpool 2×0 Manchester City

