Arthur Elias define ano com Seleção: ‘Dever cumprido’

Técnico completou 25 jogos no comando da Seleção Brasileira e encerrou o último compromisso do ano com vitória sobre a Austrália / Crédito: Jogada 10

Após a vitória da Seleção Brasileira feminia por 2 a 1 sobre a Austrália, o treinador Arthur Elias definiu a temporada de 2024 do Brasil. Afinal, as suas comandadas só voltam a campo agora no ano que vem. O comandante falou em missão cumprida. “A gente se sente com o dever cumprido. Estamos em um processo com a Seleção Brasileira, um trabalho ainda recente que já tem resultado. É muito difícil vir até aqui, pelo jetlag e também pela qualidade da equipe australiana. O Brasil nunca tinha vencido aqui, eram cinco derrotas e um empate em seis jogos. Além disso faziam oito anos que a Seleção Brasileira não vencia a Austrália e conseguimos mudar isso”, disse Artur Elias.

Esta foi a 25ª partida de Arthur Elias no comando a Amarelinha. Dessa forma, o técnico fez um balanço dos dois triunfos sobre esta Data FIFA, ressaltando o fim do tabu de oito anos sem superar as australianas.Arthur Elias conseguiu bons resultados com a Seleção Brasileira neste ano. Além da medalha de prata no Jogos Olímpicos de Paris, garantiu o segundo lugar na Copa Ouro e terceiro na SheBelieves Cup.

Arthur, vale lembrar, assumiu o Brasil em setembro de 2023 e teve pouco tempo para implementar seu estilo de jogo antes das Olimpíadas. Após o fim da competição, deu início à um processo de renovação, que tem sido muito proveitoso. O técnico, inclusive, também comentou sobre o desempenho das atletas mais jovens que estão sendo convocadas. Dessa forma, afirmou que, no momento, já pensa em um bom resultado na Copa América. A competição será realizada entre julho e agosto do ano que vem, no Equador. “O Brasil tem muitas atletas e as jogadoras terão oportunidades de representar a Amarelinha nesses próximos três anos, porque existe um processo de renovação. Claro que o desenvolvimento de cada uma tem muito a ver com o trabalho delas em seus clubes, mas o que eu quero nesse processo é fazer com que elas se identifiquem, se sintam cada vez melhores aqui, possam ser elas mesmas dentro e fora do campo, e exercitem o nosso modelo de jogo, que é diferente dos clubes. Acredito que estamos no caminho certo e estou muito satisfeito”, afirmou.