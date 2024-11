Torcedores enfrentam trânsito infernal para chegar ao Monumental de Nuñez

A complicação é tamanha que diversos torcedores estão optando por deixar os veículos em que estavam tentando chegar e andando cerca de 1km a pé na direção do palco do jogo.

Torcedores de Boatfogo e Atlético enfrentam um primeiro grande problema na final da Libertadores, neste sábado (30). E não se trata de um gol do rival logo nos primeiros minutos do jogo. O adversário difícil de ser batido, ainda hora antes da partida, é o trânsito infernal no acesso ao estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Cinquenta ônibus da torcida do Botafogo também estão em um parque perto do Monumental. Desse modo, devem tentar deixar a localidade na direção do estádio a qualquer momento. Além disso, a cerca de quatro horas do início da partida, há torcedores de ambas as equipes espalhadas por toda a cidade.