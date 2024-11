Ronaldinho manda mensagem ao Atlético antes da final: ‘Boa sorte Galo’

Ídolo e um dos grandes responsáveis pela primeira conquista da Libertadores do Galo, R10 manda recado ao seu ex-time antes da decisão

O Atlético-MG decide com o Botafogo, neste sábado (30/11), às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, quem será o grande campeão da Libertadores da América. O Galo vem em busca do bicampeonato, já que levou a taça em 2013. E o clube mineiro ganhou o reforço de um ídolo na torcida: Ronaldinho Gaúcho.