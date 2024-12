Hulk pede desculpas à torcida após vice: ‘Temos uma dívida com vocês’

Atacante, responsável pela assistência para o gol de Vargas, também disse ter o sonho de ganhar a Libertadores com o Galo no futuro / Crédito: Jogada 10

Ídolo do Atlético-MG, o atacante Hulk pediu desculpas a torcida após a derrota para o Botafogo neste sábado (30/11). O Galo perdeu por 3 a 1 para o Glorioso, no Monumental de Nuñez e ficou com o vice da Copa Libertadores. O atacante publicou um texto nas redes sociais e também falou em ganhar a competição continental no futuro.

"Em primeiro lugar quero, agradecer a DEUS por tudo que me proporciona. Como sempre peço que seja feita a tua vontade, senhor, assim aceito e entendo que sua vontade é maior que a minha. Ficamos tristes e sem acreditar, mas a vida é assim. Dias de lutas e dias de glórias. Hoje, infelizmente, é um dia muito triste para mim. Sonhei por esse momento. Infelizmente, para já, não consegui realizar esse sonho que é ganhar a libertadores com a camisa do galo. Sonho adiado pela vontade de DEUS!", escreveu Hulk, que prosseguiu.