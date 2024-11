Bernard mira o bi da Libertadores pelo Atlético

A final da Libertadores entre Atlético e Botafogo neste sábado (30/11) pode ter um sabor especial para o meia-atacante Bernard. Afinal, em caso de vitória, ele vai faturar seu segundo título continental pelo Galo. O jogador mineiro, de 32 anos, está em sua segunda passagem pelo clube em que se formou e guarda no currículo a Taça Libertadores de 2013 conquistada pelo Atlético. Na época, ele teve participação bastante ativa na disputa pelo título, com quatro gols ao longo da campanha.

Nascido em Belo Horizonte, em 8/9/1992, Bernard começou em 2010 no Atlético e passou por empréstimo pelo Democrata de Sete Lagoa antes de ganhar muito espaço no Galo de R10 & Ci, chegar na Seleção Brasileira (disputou a Copa de 2014) para uma carreira internacional. Jogou no Shakhtar, da Ucrânia; no Everton, da Inglaterra; no Sharjah, dos Emirados Árabes; e no Panathinaikos, da Grécia. Então, finalmente, voltou pra casa. Assim, está no Atlético desde julho deste ano.