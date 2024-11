Vasco x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino visa seguir vivo na luta por vaga na Libertadores e enfrenta o já rebaixado Dragão, que quer evitar pior pontuação em sua história / Crédito: Jogada 10

Após quatro derrotas seguidas e mudança de técnico, o Vasco volta a campo neste sábado (30), quando enfrenta o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Brasileirão. A torcida lotará novamente o caldeirão de São Januário, já que os ingressos estão esgotados para o que será o penúltimo jogo na casa vascaína em 2024. E ingredientes não faltam. O Cruz-Maltino, em 11º na tabela, ainda sonha com vaga na Libertadores. Dessa forma, confronta o Dragão, primeiro clube rebaixado na atual edição no Brasileirão. Os goianos, porém, visam evitar sua pior pontuação na história do torneio.

Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e pelo Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Vasco terá representante no The Best da Fifa; saiba Como chega o Vasco A principal novidade no Vasco está, então, no banco de reservas. Afinal, o ídolo Felipe fará sua primeira partida como técnico interino do clube onde é o maior campeão como jogador (sete títulos de primeira prateleira). Ele, que chegou em agosto como diretor técnico, ocupará o espaço deixado por Rafael Paiva, demitido após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians. Este duelo do último domingo (24) representou a quarta parida sem vitória do Vasco, que já despencou, dessa forma, para a 11ª posição. Caso vença, porém, se aproximaria do G7, que pode até virar G8 caso o Botafogo vença a Libertadores neste sábado. Os três jogos finais de temporada são vistos como de suma importância para o planejamento de 2025, já que o clube pretende disputar uma competição continental.

Quanto ao time que vai a campo, Felipe deve promover mudanças. A começar pela zaga, com a provável estreia do zagueiro Luiz Gustavo, capitão do time sub-20 e que ainda não atuou pelos profissionais. Ele faria dupla com João Victor, com Léo indo, então, para o banco. No meio, a ideia deverá ser ter três jogadores na faixa central, com Coutinho adiante e Payet no banco. A trinca seria composta por Mateus Carvalho (retorna de suspensão), Hugo Moura e Leandrinho. No ataque, em vez dos famigerados três jogadores, uma dupla: Vegetti e Rayan. Como chega o Atlético-GO Já rebaixado no Brasileirão, o Atlético-GO luta para evitar sua pior campanha na história dos pontos corridos. Hoje com 26 pontos, o lanterna quer evitar a campanha de 2012, quando fez apenas 30 pontos.