Gonçalves ao Jogada10: ‘Adryelson vai dar conta do recado’

Campeão em 95, ex-zagueiro analisa o momento da defesa do Botafogo e responde se prefere o autocontrole de Bastos ou a rebeldia de Barboza Crédito: Jogada 10

Adryelson se reconciliou com a história na última terça-feira (26), no Allianz Parque, ao marcar o terceiro gol da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 3 a 1. Injustiça ou não, a expulsão do xerife contra o mesmo rival, no famigerado 4 a 3 de 2023, ficou marcada como uma das imagens da derrocada histórica. Neste sábado (30), às 17h, contra o Atlético, no Monumental de Núñez, pela final desta edição da Copa Libertadores, o Ministro da Defesa tem uma nova chance de se firmar entre os titulares. Bastos, o dono absoluto da posição, tem lesão na coxa esquerda. Será, portanto, desfalque no time do técnico Artur Jorge. Levantada a plaquinha da substituição, o Jogada10 ouviu um especialista na posição para saber se a ausência de Bastos terá impacto sobre a equipe na decisão. Campeão brasileiro de 1995 e ídolo do Botafogo, o ex-zagueiro Gonçalves acredita no potencial de Adryelson para não deixar nenhuma margem de dúvidas no clássico contra o Galo.

Lógico que gostaríamos de contar com o time titular. Bastos realiza excelente temporada. Muito regular nas atuações, entrosado com Barboza e, tecnicamente, excelente. Pelo jogo que fez contra o Palmeiras, o Adryelson está bem preparado, vai dar conta do recado, estará à altura e sua entrada não impactará no desempenho coletivo. O grupo o dará força neste objetivo único de ganhar a Copa Libertadores", pontuou o ex-zagueiro.

‘Organização consistente’ A zaga do Botafogo, aliás, merece um capítulo à parte no roteiro desta trajetória rumo à Glória Eterna e ao tricampeonato nacional. O setor chegou a completar mais de 800 minutos sem levar gols e se estabeleceu como a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 28 gols sofridos em 36 jogos. Chama, atenção, no entanto, que a performance da retaguarda não impacta na forma de o Glorioso ser o protagonista do espetáculo e na linha de pensamento do técnico Artur Jorge. Para Gonçalves, há um mecanismo que faz toda esta engrenagem funcionar sem danos à proposta de jogo. “O Botafogo mantém, nesta temporada, uma organização muito consistente. O desempenho não termina somente nas atuações individuais de Barboza e Bastos. Começa no ataque, desde a formação defensiva do Igor Jesus, passando pelo posicionamento do Almada, Luiz Henrique. Mais atrás, o Botafogo ainda conta com a proteção do Marlon Freitas e do Gregore aos dois laterais e zagueiros centrais. Mérito da ideia de jogo do Artur Jorge. A transição defensiva, quando perde a bola, é de suma importância. Os jogadores a executam muito bem”, elogiou Gonçalves. Bastos ou Barboza? Quem seria o Gonçalves de 2024? Sólida durante boa parte do ano, a dupla BB (BastosBarboza) pode entrar para a história assim como a GG de 1995 (GottardoGonçalves). Há paralelos. Na conquisto do Brasileiro, há 29 anos, os zagueiros tinham características distintas que se completavam. Em 2024, o mesmo enredo. A rebeldia de Barboza contrasta com o autocontrole de Bastos.