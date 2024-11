Dupla do Botafogo vira ‘arma’ para final por participações em gols

Luiz Henrique e Igor Jesus participam da maioria dos gols do time no ano e são essenciais para decisão da Libertadores contra o Atlético

Os dois jogadores também têm grandes participações em campo. Luiz Henrique soma 51 jogos, com 11 gols e cinco assistências. O centroavante Igor Jesus tem 27 partidas, com oito gols e quatro passes para o gol. Além disso, os dois participaram diretamente de 19 dos 37 gols do time quando atuaram juntos em campo. Este número representa 51% de aproveitamento. Ou seja, mais da metade dos gols passaram pelos pés dos atacantes.

Luiz Henrique e Igor Jesus são principais expoentes no Botafogo em 2024. A dupla de ataque se destaca pelo bom desempenho em participação em gols na temporada e vira arma essencial para a partida contra o Atlético pela grande decisão da Libertadores, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Luiz Henrique se sobressaiu no retorno ao Brasil, depois de uma temporada e meia no Betis (quatro gols e dez assistências em 64 jogos). Desde cedo, quando surgiu no Fluminense, o ponta-esquerdo, afinal, já chamava atenção. Após o passagem de altos e baixou pelo Bétis, ele voltou ao Brasil por mais de R$ 80 milhões e correspondeu ao valor pago por John Textor, dono da SAF botafoguense.

Do outro lado, Igor Jesus também ganhou chance na equipe de Dorival Júnior. A capacidade de finalização e gols chamou atenção. O centroavante estreou pelo Brasil e vive seu melhor momento na carreira. Artilheiro no futebol árabe, ele era um desconhecido do torcedor brasileiro até chegar ao Botafogo no segundo semestre deste ano. Agora, os dois, afinal, têm a chance de levantarem o primeiro troféu pela Libertadores

