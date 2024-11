Curitiba traz boas recordações ao Fluminense, na luta contra o rebaixamento

Foi na cidade que o Tricolor confirmou sua permanência na elite em 2009 e agora terá mais um adversário paranaense na briga contra a queda / Crédito: Jogada 10

O Fluminense contrariou a matemática em sua campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro de 2009. Na época, a equipe chegou a ter 99% de chance de queda, mas tudo mudou com a chegada do técnico Cuca e a arrancada que culminou na permanência. Ela aconteceu no dia 6 de dezembro, na última rodada, justamente na cidade em que o time estará no próximo domingo (1), na mesma briga. Naquela ocasião, o estádio era outro, o Couto Pereira, assim como o adversário. A disputa era direta com o Coritiba e um empate garantiria o Tricolor na elite do futebol brasileiro no ano seguinte (quando foi tri). Em campo, o empate por 1 a 1 coroou a campanha de recuperação, que consiste em sete vitórias e quatro empates nas últimas 11 rodadas.

Por sinal, os comandados do técnico Mano Menezes tem a mesma pontuação que aquele elenco de Cuca na 36ª rodada: 39 pontos. A diferença fica por conta de atualmente não estar na zona de rebaixamento, com um ponto de diferença para o Criciúma, e do ânimo do time, que alcançou a marca de cinco jogos sem vencer.