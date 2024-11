Cruzeiro traça objetivos para 2025 e coloca Campeonato Mineiro como ‘taça importante’

O Cruzeiro já começou a planejar a temporada de 2025 com objetivos claros, e entre as prioridades está a conquista do Campeonato Mineiro. Após cinco anos de domínio do Atlético-MG, a diretoria da Raposa considera essencial retomar o título estadual e reafirmar sua força no futebol do estado.

Pedro Júnior, vice-presidente do clube e filho do empresário Pedro Lourenço, enfatizou o compromisso com a competição.