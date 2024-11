Corinthians revela aumento no valor da dívida à Justiça

O Corinthians atualizou o valor total de sua dívida à Justiça para negociar seus débitos de forma coletiva por meio da medida de Regime Centralizado de Execuções (REC). No documento, o clube apontou que o valor total é de R$ 2,4 bilhões. O valor, assim, é R$ 100 milhões a mais do que no “Dia da Transparência”, em setembro.