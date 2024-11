Com dois reforços, Atlético finaliza preparação para a final da Libertadores

Na última atividade antes da grande decisão continental, o Galo treinou no CT do Defensa y Justicia com o retorno de Arana e Scarpa / Crédito: Jogada 10

Para alinhar os ajustes finais para a grande decisão da Copa Libertadores, o Atlético-MG treinou na manhã desta sexta-feira (29), no Centro de Treinamento do Defensa y Justicia. O técnico Gabriel Milito contou com a presença de um importante retorno, Guilherme Arana. O lateral se recuperou de uma entorse no tornozelo direito, sofrido em treino da Seleção Brasileira, na data Fifa de novembro. Além disso, o meia Gustavo Scarpa também retorna ao time após tratamento para dores no joelho. Por outro lado, Zaracho e Cadu são os desfalques do time mineiro, ambos no departamento médico.

A dúvida está entre o substituto do meia argentino. Segundo o ge, as possibilidades estudadas são: meio com dois volantes e Deyverson, Hulk e Paulinho no ataque ou sacar Deyverson e reforçar o meio-campo. Assim, um provável Atlético tem Everson; Lyanco, Battaglia, Alonso; Fausto Vera, Alan Franco, Scarpa e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.