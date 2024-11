Bruna Biancardi rebate críticas sobre filha com Neymar: ‘Crime?’

A postagem feita por Biancardi traz um vídeo com momentos de Mavie e a narração de Davi Lucca, primogênito de Neymar. Na legenda, a influenciadora fala sobre propósito e o desejo pela chegada da pequena. O ‘planejamento’ citado por ela acabou criticado. Porém, a companheira do camisa 1o logo rebateu o comentário.

Bruna Biancardi rebateu às críticas recebidas em uma publicação feita com Mavie, sua filha com Neymar. A influenciadora respondeu a um comentário que questionava sua fala sobre o planejamento em relação a bebê.

A influenciadora ainda ironizou o ‘novo item’ adicionado à lista de restrições que as pessoas tentam lhe impor.

“Atualiza pra mim a listinha do que eu posso e não posso fazer e falar, porque cada hora é uma coisa nova”.

Neymar e Bruna Biancardi podem ter um novo bebê em breve

Neymar e Bruna Biancardi vivem o ápice do casal após momentos conturbados, inclusive com términos e reconciliações da relação. A fase positiva, inclusive, pode trazer um novo bebê para o casal. De acordo com a colunista Keila Jimenez, o camisa 10 e a influenciadora já estudam aumentar a família.

O interesse em ter mais um filho seria mútuo entre o jogador e a influenciadora, segundo Fábia Oliveira. À colunista, fontes afirmaram que já ocorrem ‘brincadeiras’ na casa do camisa 10 sobre uma possível nova paternidade.