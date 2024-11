Botafoguense, Stepan Nercessian não verá final da Libertadores

Ator, que previu decorrada do Alvinegro em 2023, terá compromisso no horário do jogo contra o Atlético, neste sábado, pela decisão da competição / Crédito: Jogada 10

Um dos mais icônicos torcedores do Botafogo, o ator Stepan Nercessian, não poderá assistir à final da Libertadores, neste sábado, às 17h, no Mâs Monumental de Núñez. O ator, afinal, fará uma peça no mesmo horário da partida contra o Atlético. Ele vai subir no palco do Teatro João Caetano. O “culpado” é o musical “O Rei do Rock”, sobre Elvis Presley. Stepan interpreta o Coronel Tom Parker, empresário do astro. “Eu não sei o que vai acontecer. Não posso dizer nada: onde vai estar meu coração, se vou estar dando conta do texto. E o pior é que o elenco é cheio de atores paulistas, tem uns quatro ou cinco palmeirenses. Mas estão falando que não vão me secar, não. Vamos ver”, brincou em entrevista à Flashscore.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confiante? O ator completa 71 anos de idade na próxima segunda-feira (2), dois dias após a final da Libertadores. A chance do título inédito faz Stepan sonhar com “um dos maiores presentes da vida”. “Estou aqui preparado, acreditando que vou ganhar esse presente maravilhoso. Imaginou fazer 71 sendo campeão da Libertadores com meu glorioso Botafogo? O Botafogo sempre me faz acreditar que vale a pena esperar porque um dia tudo vai acontecer. Seria um dos maiores presentes que vou ganhar na minha vida. O Botafogo merece demais”, afirma. Apesar da confiança no Botafogo de 2024, Stepan mantém a cautela habitual. Questionado se tem um palpite para a final, preferiu não arriscar.