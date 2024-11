Atlético pode se apoiar em experiência de campeões para faturar a Libertadores

O Atlético conta com um elenco que conhece muito bem a Libertadores e de como levantar o caneco. A trinca de jogadores Gustavo Scarpa, Deyverson e Bernard já conquistaram a Glória Eterna e sabem como funciona a pressão em uma decisão. Os três têm a chance, neste sábado (30), às 17h, contra o Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, de comemorar mais uma vez o título da competição.

Deyverson viveu momento iluminado e foi o grande protagonista do título do Palmeiras em 2021. O atacante marcou o gol que deu ao Verdão a vitória sobre o Flamengo na prorrogação. O time paulista venceu por 2 a 1 e conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores. Pelo Galo, ele marcou os gols.

Também pelo Palmeiras, Gustavo Scarpa é o único do elenco do Galo que já conquistou a “Glória Eterna” duas vezes. Em 2020, o armador participou da campanha que fez o Palmeiras ser campeão em um clássico diante do Santos. O confronto foi definido aos 54 minutos do segundo tempo, com gol de Breno Lopes.

Scarpa pode tornar-se ainda apenas o 10º brasileiro tricampeão da Libertadores. Ele entraria para seleta lista de atletas: Felipe Melo, Elivélton, Fabiano Eller, Marcos Rocha, Palhinha, Ronaldo Luiz, William Arão, Willian Bigode e Vitor.

Por fim, Bernard venceu a sua única Libertadores justamente pelo Atlético. O meia fez parte da campanha histórica que levou o Alvinegro a levantar a taça pela primeira vez, em 2013. Com Ronaldinho Gaúcho e Victor no comando do elenco, os alvinegros venceram o Olimpia na final.