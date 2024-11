Suposta filha de Neymar chama a atenção por tentar seguir passos do pai

Suposta filha de Neymar, Jazmin Zoé, de 10 anos, mostra-se gradativamente mais interessada na vida do astro. Afinal, a sua mãe, a húngara Gabriella Gáspar, postou vídeos em que a menina joga futebol com outras crianças. Ela mostrou intimidade com a bola e até marcou gol. Assim, vibrou com o momento e teve o apoio da ex-modelo.

No vídeo publicado em sua rede social, há também o link que redireciona para uma vaquinha online. O intuito é arrecadar 10 mil euros (aproximadamente R$ 61 mil) para ter condições de pagar um teste de DNA. A campanha foi nomeada como “Para a felicidade de uma menina”. Gabriella Gáspar alega que o exame dá a possibilidade de Jazmin Zoé se aproximar de Neymar, seu suposto pai. Entretanto, até o momento, a vaquinha recebeu apenas 20 euros de duas pessoas e ainda tem 79 dias antes de expirar.