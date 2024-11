São Paulo acredita que está na briga para contratar Wendell, do Porto

O São Paulo acredita que pode contratar o lateral-esquerdo Wendell, de 31 anos, que tem contrato com o Porto, de Portugal, até 30 de junho de 2025. O clube entende que há concorrentes pelo atletas, mas que tem possibilidade para fechar com o atleta. A informação é do “ge”.

Por conta da saída de Wellington, já acertado com o Southhampton, o Tricolor precisa de reforços na posição. Assim, Wendell chegaria para ser titular e teria a chance de jogar a Libertadores. O Tricolor, afinal, ainda briga pela vaga na fase de grupos. A diretoria paulista também se apoia no projeto que será apresentado ao lateral.

“Eu sempre gostei do Wendell, toda a nossa comissão gosta. Eu conheci ele na Copa América, tive conversas com ele. Senti que se ele vier ao Brasil, ele tem preferência pelo São Paulo. Se ele tiver outra proposta de algum centro na Europa, vai pesar na decisão. Nós estamos conversando, a proposta não chegou em um ponto maduro de proposta. Acreditamos muito no potencial do Wendell. Mas futebol e negócios é só quando tiver tudo apalavrado e assinado”, afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

A carreira de Wendell

Revelado pelo Iraty, Wendell também passou por Paraná, Londrina e Grêmio. Do clube gaúcho, foi para o Bayer Leverkusen, onde ficou por sete temporadas no futebol alemão, até chegar ao Porto em 2021. Por fim, também foi para a Seleção Brasileira por Dorival Júnior neste ano e disputou a Copa América nos Estados Unidos. Em fase final de recuperação de uma lesão, ele acumula apenas dois jogos na atual temporada europeia com o Porto.

