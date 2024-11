Manchester United gastou quantia milionária para demitir Erik ten Hag e comissão

Por fim, além de David Moyes, o clube terminou os contratos de Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick e Erik ten Hag, nesses dez anos.

A demissão do holandês aconteceu no dia 28 de outubro. Ele estava no comando da equipe desde abril de 2022 e conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. O auxiliar técnico, Ruud van Nistelrooy assumiu o time , de forma interina, antes da chegada do português, que estrou no empate com o Ipswich Town.