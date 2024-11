Mallorca x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol após a pausa para as competições europeias no meio de semana. Nesta sexta-feira (29), o Mallorca recebe o Valencia às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 15ª rodada da La Liga. A bola rola no Son Moix e coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos.

Como chega o Mallorca

Após um período complicado no Campeonato Espanhol, com três partidas sem vitória, o Mallorca perdeu posições, mas se recuperou na rodada passada, com o triunfo sobre o Las Palmas. Assim, a equipe está na 8ª posição, com 21 pontos, um a menos que o Osasuna, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias.

A baixa mais recente para o Mallorca fica por conta de Vedat Muriqi, suspenso pelo cartão vermelho na partida contra o Las Palmas na rodada passada. Além disso, Abdon Prats, Pablo Maffeo, Toni Lato, Ivan Cuellar e Takuma Asano, lesionados, também desfalcam o time.

Como chega o Valencia

Por outro lado, o Valencia faz um péssimo início de temporada e briga na parte de baixo da tabela desde o início desta edição do Campeonato Espanhol. Dessa maneira, o time é o 18º colocado, com 10 pontos, na zona de rebaixamento. No entanto, a equipe vem de uma vitória sobre o Betis e quer aproveitar o bom momento para deixar a degola.