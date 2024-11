Flamengo se reapresenta e inicia preparação para jogo contra o Inter

Sem grandes pretensões, Rubro-Negro enfrenta o Colorado, no domingo, às 16h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu e já foca no jogo contra o Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Filipe Luís ainda não esboçou nenhuma formação para o duelo contra o clube gaúcho.

O treinador, aliás, ainda não sabe de poderá contra com Luiz Araújo, que segue em processo de transição física, após fraturar a cartilagem do joelho. O jogador, afinal, treinou separado do grupo e terá três dias para voltar para lista de relacionados.

O Flamengo também não poderá contar com quatro jogadores, que só voltarão aos gramados em 2025. São eles: Everton Cebolinha (ruptura do tendão de Aquiles), Matías Viña (ruptura do ligamento cruzado e fratura da tíbia), Pedro (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho) e De Arrascaeta (artroscopia no joelho direito).

O elenco ainda terá dois dias de treino antes de encarar o Internacional. No momento, o Flamengo está na 5ª posição, com 59 pontos, e já classificado para a Libertadores de 2025, graças a conquista da Copa do Brasil.

