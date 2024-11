Everson, do Atlético, na chegada a Buenos Aires: ‘Maior jogo da minha carreira’

Goleiro do Galo busca ampliar sua história no clube e classifica final da Libertadores contra o Botafogo como o 'maior jogo de sua carreira'

O Atlético, a exemplo do rival Botafogo, também desembarcou nesta quarta-feira (27), em Buenos Aires, para a grande final da Libertadores-2024. Na chegada a Argentina, o goleiro Everson destacou a importância do jogo valendo o título continental para ampliar sua história de sucesso no clube mineiro. Confira o vídeo!