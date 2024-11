Corinthians consegue acordo e reverte gancho de Cacá e Yuri

O Corinthians conseguiu reverter as penas do zagueiro Cacá e do atacante Yuri Alberto em multas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) homologou a Transação Disciplinar feita com o Timão para converter a penalização dos jogadores, que se envolveram em uma confusão durante o embate contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.