Chelsea vence Heidenheim e mantém 100% na Liga Conferência

Segue o líder. O Chelsea venceu o Heidenheim por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), na Voith-Arena, na Alemanha, em partida válida pela quarta rodada da Liga Conferência, que assim como as outras competições europeias, está sendo disputada em novo formato. Os gols marcados por Nkunku e Mudryk, ambos no segundo tempo, garantiram os 100% de aproveitamento dos Blues nesta fase de liga do terceiro maior torneio de clubes do futebol europeu.

Apesar da vitória do time inglês, o jogo foi equilibrado e o Chelsea precisou suar para conquistar a vitória fora de casa. Ao mesmo tempo, o Heidenheim, que havia vencido as três rodadas anteriores, teve sua primeira derrota nesta Liga Conferência, mas segue na zona de classificação direta para o mata-mata, agora na 6ª posição. Contudo, os alemães ainda podem perder posições no decorrer desta quarta rodada.