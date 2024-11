CBF divulga arbitragem de Athletico x Fluminense, duelo contra o rebaixamento

Raphael Claus (Fifa-SP) será o árbitro que irá conduzir o duelo decisivo entre Furacão Tricolor, pela 36ª rodada, na Ligga Arena Crédito: Jogada 10

Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Fluminense terá pela frente mais um confronto direto, só que desta vez longe do Rio de Janeiro. No próximo domingo (1), o time carioca entra em campo ,em Curitiba, para medir forças com o Athletico, às 18h30 (de Brasília), pela 36ª rodada. Com isso, a CBF divulgou o quadro de arbitragem que será responsável por conduzir o duelo. O árbitro será Raphael Claus (Fifa-SP), enquanto Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabríni Bevilaqua Costa (Fifa-SP) completam o quadro. Além disso, o nome de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN) aparece no comando da cabine do VAR.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para a partida decisiva, o técnico Mano Menezes não terá desfalques por suspensão. Afinal, os pendurados Samuel Xavier, Martinelli, Thiago Silva, Manoel e Marquinhos não receberam o terceiro amarelo contra o Criciúma e estão aptos para o jogo com o Furacão. Apenas Facundo Bernal teve a penalização e agora soma dois cartões, também entre os pendurados.

No entanto, o STJD anunciou que o defensor Felipe Melo ficará de fora por cinco jogos, por ter feito um gesto de roubo (artigo 133 do CBJD) na partida contra o Grêmio. Dessa forma, o zagueiro não irá mais atuar com a camisa do Fluminense nesta temporada. Preocupações e desfalques Quem preocupa é o cérebro do time, Paulo Henrique Ganso. O meio-campista deixou o gramado contra o Tigre com dores nas costas para a entrada de Renato Augusto. Keno, por sua vez, teve um problema físico, mas conseguiu ficar mais tempo em campo e aparentar estar bem.