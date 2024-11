Augusto Melo considera que impeachment pode causar um colapso no Corinthians se for aprovado

Presidente se diz confiante que permanecerá no cargo e acusou que há uma diretoria do paralela dentro do Parque São Jorge Crédito: Jogada 10

O cenário político do Corinthians vive um período de instabilidade. “O possível impeachment do presidente Augusto Melo se tornou pauta dentro do Parque São Jorge, e a Polícia Militar pediu o adiamento da votação no Conselho Deliberativo Principal alvo do processo, Augusto Melo declara que está confiante que permanecerá no cargo. O presidente afirmou que está tranquilo e que o trabalho está aparecendo para os conselheiros avaliarem da melhor forma possível.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quem me colocou aqui foi o sócio em voto democrático. Estou muito tranquilo quanto a isso, estou fazendo o melhor para o Corinthians. Se tiver que sair daqui, quem me tira é Deus. Hoje o Conselho é independente, não é dominado. Cada conselheiro tem sua responsabilidade e sabe o que está fazendo. Crescemos muito nos últimos meses mostrando profissionalismo, pela equação de dívidas, pagando credores, e isso está aparecendo”, ressaltou em entrevista concedida ao canal ESPN.

Um ponto de preocupação de Melo é a próxima temporada. A diretoria deve apresentar, nos próximos dias, o planejamento para 2025. Se o Conselho Deliberativo aprovar o impeachment, será preciso refazer o processo completamente. O presidente acredita que isso faria o time entrar em colapso. “Existe um planejamento para 2025 que, se a gente sair, esse planejamento vai ter problema. Vamos entrar num colapso. Se acontecer o impeachment nós vamos entrar em um colapso jamais visto na história do futebol”, pontuou. Governo paralelo no Corinthians? Outro ponto levantado pelo presidente é que existe uma força que busca tirá-lo do cargo. Além disso, Melo garante que se houvesse algo de errado, ele sairia conta própria e se disse um frequentador do clube.