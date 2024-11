Venda de ingressos para ‘A Última Batalha do Imperador’, a despedida de Adriano, começa nesta quarta

Primeira leva será exclusiva para sócios-torcedores do Flamengo, que podem adquirir as entradas pelo site oficial do evento Crédito: Jogada 10

O momento da despedida oficial de Adriano dos gramados se aproxima e, nesta quarta-feira (27), já se inicia a venda de ingressos para “A Última Batalha do Imperador”, dia 15 de dezembro, no Maracanã. O evento reunirá craques do Flamengo de um lado e, do outro, amigos do atacante dos seus tempos de Inter de Milão, da Itália. Essa primeira leva de ingressos, comercializados pelo site oficial da partida (despedidadoadriano.com.br), ficará disponível apenas para sócios-torcedores do Flamengo. O bilhete mais barato sai a R$ 75,00 a inteira, todos com direito a meia-entrada. O ST rubro-negro ainda tem direito a 15% de desconto em cima desse valor durante o primeiro lote ou até abrir a venda para o público geral, podendo comprar para mais três pessoas – menos no setor Maracanã+.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da realização da MTR7, o evento tem como parceiros a MCAsport e a empresa Diogo Souza Advogados.

‘Última Batalha do Imperador’ Adriano defenderá um time em cada tempo. Do lado rubro-negro já confirmaram presença o ídolo Zico e jogadores como Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Edilson e Denílson. Todos atuaram ao seu lado do Imperador com a camisa do Flamengo. Além deles, nomes como Emerson Sheik, Aloísio Chulapa e Beto. Já a equipe que vestirá a camisa dos “amigos italianos”, destaque para Materazzi, que terá uma turma boa a seu lado. Entre eles: Córdoba, ⁠Gamarra, Ventola, Burdisso e Karagounis. Adriano admite que, a menos de 20 dias da despedida, a ficha ainda não caiu. E se comporta como uma criança ao falar sobre esse momento tão especial. “Estou muito ansioso. Pareço até uma criança! Graças a Deus, estão todos animados para que isso aconteça. Às vezes, nem acredito, porque, como sempre digo, então não sei realmente quem eu sou. Meus amigos me dizem ‘você parece não ter noção de quem você é’. Sempre preferi curtir a vida desse jeito, mais na minha. Será importante pra mim, para dar um ponto final na minha carreira”, e concluiu: