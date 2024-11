Veja os cenários que valem o tri do Palmeiras do Brasileirão

Verdão se complicou na briga pelo título nacional após perder para o Botafogo, no Allianz Parque, e não depende mais de si pela taça

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, com apenas seis pontos em disputa, o Palmeiras tem três cenários que podem ajudar a equipe a ser tricampeã nacional. Contudo, precisará contar com apenas um tropeço do Botafogo.