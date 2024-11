STJD pune Atlético por incidentes na final da Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Atlético com seis jogos de portões fechados devido aos incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil, no último dia 10 de novembro. O Galo perdeu a partida por 1 a 0, resultado que gerou revolta entre os torcedores.

A Arena MRV permanece interditada e sem receber jogos. Por conta disso, o Atlético tem mandado suas partidas no Estádio Independência. O julgamento do recurso sobre a interdição está marcado para esta quinta-feira.

Atlético critica a decisão

O clube, afinal, considerou a punição exagerada e destacou os esforços para evitar os problemas ocorridos na final.

“Por tudo que o clube fez, pela estrutura moderna da Arena MRV, pelo aumento no efetivo que providenciamos para aquele jogo, enfim, todas as medidas tomadas, a punição de seis jogos, mesmo com três parcialmente abertos, nos pareceu exagerada. Sinceramente, acredito que uma punição de no máximo três jogos já seria suficiente”, afirmou o advogado Gustavo Caputo.