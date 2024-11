Rodrigo Caio cita frustração do elenco com temporada do Grêmio: ‘Não queríamos’

Rodrigo Caio destacou que o jogo seria difícil pelo momento que o Cruzeiro chegava, após a derrota na Sul-Americana. Além disso, o zagueiro recordou que o Tricolor poderia ter saído com a vitória, mas ressaltou o ponto conquistado no Mineirão.

Novidade do Grêmio diante do Cruzeiro, o zagueiro Rodrigo Caio conseguiu ir bem e foi um dos destaques no empate em Belo Horizonte. Após a partida, o defensor valorizou a atuação da equipe e também falou sobre a próxima partida.

“Sabíamos que o Cruzeiro, pela perda da Sul-Americana, vinha com sangue nos olhos, e nós, com nossa responsabilidade de somar pontos. Claro que a gente gostaria muito da vitória, a gente jogou para isso, tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol quando estava 1 a 0, em seguida tomamos o gol. Mas conseguimos nos defender bem, um ponto valioso, a gente dá um saltinho na tabela para que a gente possa continuar mentalmente fortes para conquistarmos o nosso objetivo final”, destacou.

O resultado colocou o Grêmio a uma vitória de garantir a permanência na Série A, na 14ª colocação, com 41 pontos. Para o próximo duelo, contra o São Paulo no domingo (01), o zagueiro convocou a torcida e disse que o elenco está decepcionado com o momento do Tricolor.

“Sabemos que uma vitória praticamente nos livra. Então a gente vai em busca desta vitória dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. Pedimos o apoio deles, precisamos muito deles. Sabemos que o momento não é o melhor. Eles estão chateados, nós estamos chateados por estar neste momento, não queríamos. Mas o futebol tem dessas coisas e a gente conta com eles para que o Grêmio consiga uma vitória que para nós será importantíssima” , pontuou.