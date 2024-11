No Colombiano, equipe disputa jogo em situação irregular

Situação ocorreu com o Deportivo Pasto, no fim de semana, contra o Atlético Nacional

Uma situação de caráter grave ocorreu na última semana envolvendo a disputa do Campeonato Colombiano. Mais especificamente, o embate entre Deportivo Pasto e Atlético Nacional, válido pela segunda rodada do quadrangular decisivo no Finalización. O jogo em questão aconteceu no último domingo (24) e terminou com vitória do Verdolaga por 1 a 0, gol de Sebastián Guzmán.