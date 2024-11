Neymar publica foto e anima torcida de gigante brasileiro

Atualmente se recuperando de uma lesão muscular, Neymar postou foto com ex-jogador importante para gigante brasileiro

Cogitado no Santos, Neymar pode ter dado mais um motivo para animar os torcedores alvinegros. Na última terça-feira (26), o camisa 10 do Al Hilal publicou em seu perfil uma foto ao lado de Ricardo Oliveira, outro importante nome na história do clube.

Na postagem feita no story do camisa 10, a dupla aparece na residência de Neymar. Ele agradeceu pela visita do ex-jogador.