Mano atinge maior sequência sem vitórias no Fluminense

Com o tropeço diante do Tigre em pleno Maracanã, o Tricolor chegou aos cinco jogos sem vitórias no Brasileirão. Supera, assim, o pior jejum de vitórias da equipe desde que o comandante gaúcho chegou ao clube. Antes, seu pior momento fora entre 7 e 13 de agosto, quando ficou quatro jogos sem ganhar (empates com Juventude e Corinthians, além de derrotas para Grêmio (Libertadores) e Vasco).

A atual sequência, em que o Fluminense fez três pontos em 15 possíveis, começou na 31ª rodada. Foi na derrota por 1 a 0 para o Vitória, no dia 1º de novembro, no Barradão, em Salvador (BA). Posteriormente, o Tricolor encarou a dupla Gre-Nal, saindo com somente um ponto. Primeiro, empatou em 2 a 2 com o rival tricolor, no Maracanã, e voltou do Beira-Rio com uma derrota por 2 a 0 para o Colorado.

Depois, uma sequência de dois jogos em casa era o que o Flu precisava para se recuperar. Mas o time frustrou sua torcida, ficando com duas igualdades no placar. Empatou em 2 a 2 com o Fortaleza pela 34ª rodada e não saiu do 0 a 0 com o Criciúma na 35ª. A última vitória foi, então, contra o Athletico, em jogo atrasado pela 17ª rodada, no dia 26 de agosto – triunfo por 1 a 0.

Chances de permanecer

Ainda assim, o Fluminense se encontra fora da zona de rebaixamento. Está atualmente em 16º, com 39 pontos, um a mais que o Criciúma (17º e primeiro do Z4). Segundo pesquisa da UFMG, que você pode ler clicando aqui, o time das Laranjeiras tem 37,3% de chance de cair após o tropeço. Isto representa um aumento em relação à rodada anterior, quando apresentava “apenas” 26,2% de risco de queda.