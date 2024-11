Luiz Henrique, do Botafogo, pede desculpas a Hulk antes da final

Botafogo e Atlético Mineiro vão se encontrar novamente no próximo sábado (30), pela final da Libertadores. A partida acontece após dez dias do confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com uma polêmica entre Hulk e Luiz Henrique.

No entanto, após a vitória do Alvinegro sobre o Palmeiras nesta terça-feira (26) e dias antes da decisão pela competição internacional, o atacante do clube carioca, em entrevista à “Globo”, pediu desculpas ao jogador do Galo.