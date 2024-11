Filipe Luiz detona arbitragem de Daronco no empate do Fla

No 0 a 0 com o Fortaleza, treinador reclama principalmente das muitas faltas inexistentes que o juiz deu, deixando o jogo picotado

Filipe Luiz ficou pistola com a arbitragem de Anderson Daronco no 0 a 0 com o Fortaleza, nesta terça-feira, 26/11, pelo Brasileirão. E poor dois motivos. O fato de ele picotar muito o jogo, parando por qualquer faltinha, e or voltar atrás em um pênalti que marcou para o Flamengo e voltou atrás ao ser chamado pelo VAR. Na jogada, no primeiro tempo, Bruno Henrique tentou dribar Marinho na área e a bola bateu no braço do jogdor. O VAR o chamou e Daronco desmarcou a penalidade.

“Neste caso, tenho a opinião de que, quando um lance é polêmico e não há unanimidade nem no VAR — pois o VAR chamou o juiz para revisar o lance — deveria ficar com a marcação de campo. Mas tem algo que é pior do que ele ter dado ou não o pênalti, que é o perigo de falta”, disse Felipe Luiz, que explicou: