Cristiano Ronaldo posta foto de sunga, e detalhe chama atenção

Uma foto de Cristiano Ronaldo em sua rede social deu o que falar. O jogador português de 39 anos exibiu sua boa forma durante uma sessão de sauna, onde aparece apenas de sunga. Porém, o ‘destaque’ da publicação acabou ficando por conta de seus pés.

Na foto, as unhas do camisa 7 aparecem com uma pigmentação escura. Enquanto alguns seguidores alegavam ser resquícios de lesões, outros acusaram falta de higiene por parte do português.