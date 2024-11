Corinthians teve aporte de patrocinadora para contratar Hugo Souza

Esporte da Sorte, que ajuda a bancar Memphis, ajudou o Timão a pagar o Flamengo e ter o arqueiro em definitivo Crédito: Jogada 10

O Corinthians recebeu um aporte da sua patrocinadora máster, a ”Esporte da Sorte”, para conseguir contratar em definitivo o goleiro Hugo Souza. O Timão pagou 800 mil euros (R$ 4,8 milhões), à vista, para ter o arqueiro em definitivo e encerrou a novela com o Rubro-Negro envolvendo o jogador.

Em nota, o clube confirmou que teve o apoio da "Esportes da Sorte com o banco Daycoval" para encerrar a novela. O Timão tinha até o dia 30 de novembro para exercer seu direito de compra. Se o prazo fosse ultrapassado, o Flamengo poderia negociar o goleiro com outro valor que estava estipulado no contrato de empréstimo.

“Agradeço o empenho de toda minha diretoria para concluir esse contrato e também aos nossos parceiros, como a Esportes da Sorte, que embarcaram nessa. Estamos deixando a marca Corinthians mais valiosa e parcerias como essas são as que mostram a valorização disso. Agora nossa torcida pode ficar tranquila” , disse o presidente do clube, Augusto Melo. As cifras envolvendo Corinthians, Flamengo e Hugo Souza No total, o Alvinegro investiu R$ 7,3 milhões por 50% dos direitos econômicos do arqueiro. Nesse montante tem R$ 1 milhão referente ao empréstimo, R$ 1,5 milhão de multa pelos três jogos em que o jogador enfrentou o Flamengo enquanto estava emprestado e, por fim, R$ 4,8 milhões pela aquisição da parte dos direitos econômicos do atleta. Recentemente, pela segunda vez, o Rubro-Negro recusou o banco que o Alvinegro apresentou como forma de garantia para realizar a compra do atleta. Sem conseguir, um fiador, o Corinthians decidiu pagar a compra do goleiro à vista. Contudo, sem esse dinheiro no momento, recorreu a patrocinadora para conseguir a quantia e realizar o pagamento.