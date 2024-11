Abel Ferreira reconhece Botafogo melhor e não joga toalha pelo título do Brasileirão

Treinador do Palmeiras acredita que Botafogo não desperdiçará uma nova chance de título e comentou sobre as críticas da torcida

A derrota do Palmeiras para o Botafogo, na noite desta terça-feira (26), foi dura para os corações alviverdes. O Verdão deixou a liderança após o revés em 3 a 1 e viu o tricampeonato se distanciar do Allianz Parque.

“Nosso adversário acaba por ter muito mérito no desempenho técnico. Os primeiros 15 minutos foram nossos, tivemos uma bola de cabeça, uma no poste do Rony, mais um do Rony para o Rocha na cara do gol, mas o nosso adversário acabou por ser muito feliz. O Gregore reconhece que estava onde não era para estar e o futebol é isso. Na segunda parte entramos para ser contundentes e depois da expulsão fica tudo mais difícil”, ressaltou.

Diante do cenário, o treinador acredita que o Botafogo está com toda a moral para ser campeão. Embora não tenha deixado de lado a possibilidade de título do Palmeiras, Abel acredita que o adversário vá vacilar igual no ano passado.

“O Botafogo está com tudo para ser campeão, há quatro anos investe para isso. Quando cheguei ao Brasil, o Botafogo estava na segunda divisão, em quatro anos está na final da Libertadores e a disputar o campeonato palmo a palmo conosco. Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma. Estamos na luta ainda. Botafogo tem tudo para ser campeão. Já desperdiçaram no ano passado e não acredito que vão desperdiçar de novo”, pontuou.

Críticas da torcida

No segundo tempo, uma parte da torcida chamou o treinador de burro após a saída de Estêvão. Porém, a maior parte dos torcedores abafou as críticas com uma vaia. Abel acredita que isso demonstra o vínculo construído nos quatro anos de trabalho.