Presidente do Santos confirma reunião com Pai de Neymar e espera por Gabigol

Marcelo Teixeira se encontrou com o pai do atleta nos últimos dias, mas pede cautela quanto ao retorno do ídolo. Peixe aguarda resposta de Gabi Crédito: Jogada 10

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se encontrou com o pai de Neymar nos últimos dias. Quem confirmou a informação foi o próprio mandatário, durante um evento da CBF Academy, nesta terça-feira (26), em São Paulo. Além disso, o dirigente santista comentou sobre o interesse em Gabigol. Teixeira declarou que se encontrou com Neymar pai para tratar de várias questões, como atletas que atuam no Peixe e que são agenciados pelo empresário, não apenas sobre o interesse no atacante. Além disso, afirmou que evitar tocar no assunto para não interferir em tudo que acontece em relação jogador e o Al Hilal.

Evito falar sobre o Neymar porque é um tema que mexe demais com o mundo. Vamos aguardar o desfecho, o Santos não tem interferência no processo, em tudo isso que está acontecendo. A conversa com ele (pai de Neymar) não é apenas pelo interesse na contratação do Neymar, conversamos sobre várias coisas. Um exemplo é o Kauan Basile, que renovou e é representado pelo pai do Neymar. Conversamos sobre vários assuntos, não exclusivamente sobre o Neymar", pontuou.