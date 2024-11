Muros da sede do Corinthians são pichados: ‘Não vai ter golpe’

Episódio ocontece às vésperas de votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, que será nesta quinta-feira

Os muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, receberam pichações com mensagens contra o impeachment do presidente Augusto Melo. O Conselho Deliberativo (CD) do clube, aliás, votará a questão nesta quinta-feira (28).

Frases como “não vai ter golpe” e “traidores” estavam nos muros do Parque São Jorge. Houve também referência ao ex-presidente do clube Andrés Sanchez. Além disso, ofensas ao atual presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, responsável pela convocação da reunião que votará o futuro de Augusto Melo.