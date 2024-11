Marcos Braz ‘invade’ entrevista e rebate presidente do Corinthians sobre Hugo Souza

Vice-presidente de futebol do Flamengo interrompeu participação ao vivo de Augusto Melo para esclarecer tópicos sobre tratativas pelo goleiro Crédito: Marcelo Caitano

As diretorias de Flamengo e Corinthians travaram algumas negociações complexas desde o início do mandato de Augusto Melo, em janeiro. As tratativas pela compra definitiva de Hugo Souza, que ainda se arrastam, certamente se destaca entre elas. Na última segunda-feira (25), as desavenças se afloraram ainda mais quando Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro, interrompeu uma entrevista do mandatário corintiano para rebater argumentos usados na pauta sobre o goleiro. Augusto Melo dava garantias sobre a execução dos termos por parte do Corinthians na negociação quando Braz ‘invadiu’ a entrevista através de ligação. “A gente está cumprindo o prazo, o Corinthians não tem essa situação financeira (para pagar). Mas há chance zero (de perder o Hugo Souza)”, disse o corintiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação. Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros de uma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí há de se respeitar o jurídico, os processos, em relação às garantias. Segundo me passaram, as garantias dadas foram as mesmas pelo Matheuzinho. E tivemos um problema em relação ao Matheuzinho”, iniciou Marcos Braz ao vivo durante o ‘Arena SBT’.

Declarações de Marcos Braz O presidente do Corinthians se tornou um telespectador no momento em que Marcos Braz assumiu a palavra e trouxe a versão do Flamengo na negociação. O dirigente rubro-negro ainda reconheceu que o Alvinegro pagará ‘barato’ pelo goleiro no relativo às atuações recentes pelo clube paulista. “Então ficaria difícil para o Flamengo receber as mesmas garantias de um segundo ativo do clube. Garantias que o Flamengo não ficou satisfeito. Para deixar claro, o Flamengo age de forma correta nas suas negociações. Futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem”, seguiu. “Jamais a gente estaria pressionando para não fazer negócio. A garantia que o Corinthians nos dá hoje o Flamengo não se sente confortável, apenas isso. Mas tenho certeza absoluta que o Corinthians irá efetuar a compra dentro do prazo. Só que não tem a situação de achar pouco”, e completou: